Ali Koç, Osayi Samuel konusunda haklı çıktı!

Fenerbahçe'de haftalar ilerledikçe Bright Osayi-Samuel performansını yükselmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunda gelecek yıl için anlaşma sağladığı Osayi Samuel, başkan Ali Koç'un ısrarlı girişimleri sonrası ara transfer döneminde kadroya katılmıştı.



FENERBAHÇE'DE BRIGHT OSAYI-SAMUEL FIRTINASI



Sakatlıklar ve cezalılar sebebiyle bu sezon birçok farklı pozisyonda oynayan Bright Osayi-Samuel, oyun disiplini ve yakaladığı istatistiklerle dikkat çekiyor. Son olarak Trabzonspor maçına sağ bekte başlayan ve Nwakaeme'ye karşı başarıyla mücadele eden Osayi Samuel, 70 kez topla buluşarak bu alanda Fenerbahçe'nin en iyisi oldu.



Başarılı oyuncu girdiği 8 ikili mücadelenin tamamını kazandı, 3 top kaptı, 45'te 43 isabetli pasla yüzde 96'lık müthiş bir oran yakaladı.





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