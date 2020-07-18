Ali Koç: 'Max Kruse hayatının pokerini oynadı'

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, online olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu ve Max Kruse konusuna da değindi.



"Max Kruse hayatının pokerini oynadı, gönlü de burada değilmiş zaten" diyen Ali Koç şöyle konuştu;



"Isla ile yollarımızı ayırdık. Borçsuzluk kağıdı almamız gerekiyordu. Bu dönemde birçok futbolcuyla görüştük. Esnek davranan oldu, olmayan oldu. Max Kruse'ye gelince, o mahkemede bir konu. Fazla konuşmayacağım. Gönlü burada değildi. Alman'ın en değişiğini seçmişiz. Bunun hesabı sorulacak. Pandemi dönemi hariç hiçbir şekilde borcumuz yoktu. Kendi danışmanlarının telkinine rağmen kumar oynadı, ben pokerciyim dedi."



