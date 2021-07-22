Ali Koç: 'Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu.



Bayramlaşma törenine ailecek gelinmesinin kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Koç, "Bayramlar bizi biz yapan, birbirimize bağlayan, geleneklerimizi hatırlatan, ulusumuzun çimentosu olarak değerlendirebileceğimiz, her sene yaşadığımız ve coşkuyla kutladığımız günler. 1,5 senedir her şey olağan dışında olduğu gibi törenlerimiz de farklılaştı. İnşallah divanımızı normal şartlarda yapacağız. Fenerbahçe bir olduğu zaman mücadele edemeyeceği hiçbir şey yoktur." diye konuştu.



Futbolda bu sezon beklenen şampiyonluğa ulaşacaklarını söyleyen Ali Koç "Yavaş yavaş ligler başlayacak ve stresli günlere geri döneceğiz. Maçlarımız günlük hayatımızın önemli parçası olacak. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu sene özellikle futbolda güzel günler yaşayacağız. Ben büyük konuşmam ama bu sene inançlı ve iddialıyız. 7 senedir beklediğimiz şampiyonluk sevincini bu sene yaşayacağız." dedi.



Transfer çalışmalarını gizli yürüttüklerini söyleyen Ali Koç "Çalışmalar iyi gidiyor. Bu sene süreçleri farklı ele alıyoruz. Bazı çalışmaları bitince açıklıyoruz. Gizli kalması gerektiği için buna önem veriyoruz. Tüm şubelerde çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hakkında da konuşan Ali Koç "Olimpiyat kafilesinin 5'te 1'inin bizim çocuklardan oluşuyor olmasından ne kadar gurur duysak azdır. Çok daha büyük kafilelerle olimpiyata gidip, rekor sayıda madalyalar almalıyız. Atatürkçü ve spor sevgisi yüksek gençleri yetiştirmeye devam edeceğiz. Bizim işimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne sporcu kazandırmak. Olimpiyatlara giden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.







