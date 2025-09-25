25 Eylül
Ali Gültiken: "Rafa, bu takımın her şeyi değil ama çok şeyi"

Spor yazarı Ali Gültiken, Kayserispor - Beşiktaş karşılaşmasını köşesinde değerlendirdi.

calendar 25 Eylül 2025 10:20
Fotoğraf: AA
Ali Gültiken: 'Rafa, bu takımın her şeyi değil ama çok şeyi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sabah spor yazarı Ali Gültiken, Beşiktaş'ın deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı köşesinde değerlendirdi.

"BEŞİKTAŞ SEZONA YENİDEN BAŞLADI"

"Beşiktaş sezona yeniden başladı. Kayseri'deki galibiyet, bundan önceki hesabı kapatmış gibi görünüyor. Bu da çok olumlu" diyen Gültiken, siyah-beyazlıların yeniden bir çıkışa geçtiğini yazdı.



"RAFA BU TAKIMIN HER ŞEYİ DEĞİL AMA ÇOK ŞEYİ" 

Portekizli yıldızın performansını ayrı bir noktaya koyan Gültiken, "Bu başarılı adımın atılmasında yine Rafa Silva var. Dün akşamki performansıyla bir kez daha gördük ki, Rafa bu takımın her şeyi değil ama çok şeyi. İşin içine girdiğinde arkadaşlarını da bu yola sokuyor. Orkun'un kaliteli paslarına hedef gösteren oyuncu olarak yine Rafa vardı. Abraham'ın sahanın içinde etkili olduğu bölümlerde yine Rafa Silva başroldeydi. Bu kadar istekli ve arzulu olduğu bir maçı kariyer skoru olan üç golle taçlandırması da akşama çok yakıştı" ifadelerini kullandı.

"TAKIM OYUNUNUN İNŞASI"  

Genç oyuncu Devrim'in performansına da değinen Gültiken, "Devrim'in şans alması ve bunu çok iyi kullanması Beşiktaş'a artı bir oyuncu kazandırdı" dedi.

Gültiken yazısını şu sözlerle noktaladı:

"Dün akşam Beşiktaş açısından üç puan ve bireysel kazanımlar çok güzel tatlar bıraktı ama daha da önemlisi; bir takım oyununun inşa edildiği ve bunun üzerine konularak daha iyi bir futbolun oluşacağı görüntüsünün ortaya çıkmasıydı." 

 Reklam 
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
