Ali Frantti: 'Vakıfbank'ta hep en iyisini yapmalısınız'

Vakıfbank'ın ABD'li smaçörü Ali Frantti, Vodafone Sultanlar Ligi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vakıfbank'ın ABD'li smaçörü Ali Frantti, Sultanlar Ligi'nin çok kaliteli olduğunu belirtirken, takım içi rekabetin de üst düzey olduğunu söyledi. Tecrübeli voleybolcu, "Herkes bu takıma gelmek istiyor. Bu yüzden VakıfBank'ta sahada olmak istiyorsanız, performansınızın en iyisini göstermek zorundasınız" dedi.



- Fenerbahçe ve Eczacıbaşı gibi çok güçlü rakipleriniz var. Onları inceleme şansınız oldu mu?



"Sizin de dediğiniz gibi oldukça güçlü rakiplerimiz var. Onlar da transfer döneminde yaptıkları hamlelerle takımlarını güçlendirdiler. Hazırlıklara başladığımızdan beri onların da maçlarını takip ediyoruz, rakip oyuncuları analiz ediyoruz. Teknik ekibimiz de analizleriyle sonuna kadar yardımcı oluyor bize bu konuda."



- Yedi tane yeni oyuncu geldi. VakıfBank her zaman başarıyı hedeflediği için takım içinde de ayrı bir rekabet var. Bunun için ne söylemek istersiniz?



"VakıfBank her zaman en iyi kadroyu kurmak için uğraşan ve her zaman başarı hedefleyen bir takım. Bu yüzden de herkes tabii ki bu takıma gelmek, bu formayı giymek istiyor. Bu da takım içinde rekabeti beraberinde getiriyor. Bu yüzden de Vakıfbank'ta sahada olmak istiyorsanız, performansınızın en iyisini göstermek zorundasınız."



"BU TOPLULUĞU 2-3 SEZON KORUYACAĞIZ"

- Futbolda bir transferi gerçekleştirmek çok zor. Peki voleybolda nasıl bir süreç yaşanıyor?



"Ben de eski bir voleybolcuyum ve biz sezonun bitmesini beklerdik eskiden. Ama şu anda sistem değişti ve transfer dönemi ocak ayrılarına kadar çekildi. Hatta her takım transferi erken bitirmek istediği için, sezon içinde 3-5 maç oynuyorsunuz, ardından transfer sezonu açılıyor. Bence bu çok erken. Diğer kulüplerle de konuştuğumuzda en azından oyuncunun yarım sezonu tamamlaması gerektiği görüşüne vardık. Ama sistem sizi şu anda buna götürüyor. Fakat biz elimizden geleni yaparak kadromuzu 2-3 sezon korumak istiyoruz."



"GUIDETTI İLE ÇALIŞMAK BİR ONUR"





- Guidetti her oyuncunun performansına etki eden bir hoca. Siz onu nasıl anlatırsınız?



"Onunla çalışmak gerçekten büyük bir onur. Çünkü kendisi bir efsane gerçekten. Bu yüzden burada olan her oyuncu gibi ben de onunla çalışmaktan çok mutluyum. Başarıları şans ile gelmiyor, çünkü çok sayıda kupası, madalyası var. Bunlara tesadüf denemez. Yaptığı işte en iyi olmak için çok çalışıyor. Onunla bire bir konuşmak bile benim için büyük bir onur. Hem kendim hem de onun için en iyisini diliyorum."



"KADROMUZ HER ŞEYİ BAŞARACAK GÜÇTE"





VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann yeni transferlerle daha da güçlendiklerini belirtti, "Şu an kurduğumuz daha önceki takımlarımızdan çok daha genç. Bu yüzden de başarıya aç bir kadromuz var. Oyuncularımız birçok şeyi başaracak nitelikte" dedi.



VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann da yapılan 7 transferi değerlendirdi, yeni sezon da geçmişteki başarıları tekrarlamak istediklerinin altını çizdi.





"BİZİ YALNIZ BIRAKMASIN"

- VakıfBank taraftarına yeni sezon için bir mesajınız var mı?



"Bizi takip eden voleybolseverler çok keyifli bir taraftar grubu. Genel olarak voleybolu takip eden kız çocukları ve aileleri bu salona geliyor. Burada oynadığımız maçlarda müthiş bir destek veriyorlar bize ve gerçekten evimizde olduğumuzu hissediyoruz. Deplasmanlarda da ellerinden gelen desteği bize veriyorlar. Taraftarımızı çok seviyoruz. Bizi yeni sezonda da yalnız bırakmasınlar."