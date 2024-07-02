Alexia Carutasu ilk kez forma giydi! Türkiye ile şov yaptı

U22 Kadın Milli Takımı, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı.



Grup müsabakalarını İtalya'nın Lecce şehrinde oynayan Millilerimiz, şampiyonadaki ilk maçında Ukrayna'yı 3-0 (25-21, 25-13, 25-18) mağlup etti. Milliler, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu'nun anısına sahaya siyah kurdeleyle çıktı. Müsabaka öncesinde ise Ahmet Göksu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu



CARUTASU MİLLİ OLDU



VakıfBank'tan Galatasaray'a transfer olan Alexia Carutasu ilk kez Türkiye'nin formasını giydi. Yıldız pasör çaprazı, 3 sette 5 ace, 4 blok toplam 22 sayı ile oynadı.



VakıfBank'ta forma giyen yıldız isim, sezonun bitmesinin ardından ise Galatasaray'a transfer oldu. Carutasu, 2 yıl önce Galatasaray'da 1 yıl kiralık forma giymişti.



SENEYE VARGAS İLE AYNI ANDA SAHADA



Carutasu ve Melissa Vargas kurallar gereği aynı anda maç kadrosunda bu sezon olmayacak. Öte yandan 2025'ten itibaren ise iki isim aynı anda sahada yer alabilecek.





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