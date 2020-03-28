Alexander Sörloth'tan rekor gelişme

Trabzonspor'un sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'tan satın alma opsiyonu ile 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, performansı ile Süper Lig'i kasıp kavuruyor. İlk 26 haftada ligde 19 kez fileleri sarsan ve krallık yarışında zirvede yer alan 24 yaşındaki Norveçli forvet, değerini füze gibi yükseltmeyi başardı. Çok değil daha sezon başında Karadeniz ekibine imza atarken 6 milyon euro piyasa değerine sahip olan genç santrfor, 7 ay gibi kısa bir sürede 16 milyon euro'ya çıktı, attığı goller gibi değerde de istatistikleri alt üst etti. Değerini yüzde 166 artıran 1.95'lik kule, bu anlamda da rekor kırdı. Şu anda Trabzonspor'un yanı sıra Süper Lig'in de en değerli futbolcusu konumunda yer alan 'Kuzey'in Kralı', dünya sıralamasında da kendine önemli bir yer edindi.Dünyada en değerli santrforlar listesinde 89. sırada yer alan Alexander Sörloth, 1995 doğumlu futbolcular arasında ise 60. basamağa demir atmış durumda. Hatta dünyadaki en değerli 626. oyuncu konumuna gelen genç hücumcu Norveç'in en pahalı 5. ismi durumunda. Bordo-mavili yönetim, sezon başında satın alma opsiyonu ile 2 yıllığına kiraladığı Sörloth ile hedefi 12'den vurmuş oldu. Norveçli golcü 2020-2021 sezonundaki resmi maçların yüzde 50'sine ilk 11'de başlaması halinde 6 milyon euro bonservis bedeli ile otomatik olarak Trabzonspor ile sözleşme uzatmış olacak. Yıllık 1.5 milyon euro alan ve golleri ile takımı şaha kaldıran genç isim birçok kez Karadeniz devinde mutlu olduğunu ve devam etmek istediğini dile getirmişti.Piyasa değerini 7 ay gibi kısa bir sürede yüzde 166 artıran Sörloth, eğer bir yatırım aracı olsaydı yatırımcısını zengin etmişti. 2019'un tamamına baktığımızda bu kadar para kazandıran bir yatırım aracı yok. Geçen yıl altın yüzde 33.4, Borsa 25.7, mevduat faizi yüzde 19.5, dolar yüzde 12.3, euro yüzde 9.9, tahvil faizi yüzde 9.5 kazandırdıNorveçli golcü bu sezon Trabzonspor'da Süper Lig'de 19 gol attı ve 6 da asist yaparak 25 gole direkt etki etti. Eski takımı Crystal Palace ise Premier Lig'de 29 maçta sadece 26 kez fileleri sarsabildi.Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla kafa golü atan iki oyuncudan biri Alexander Sörloth.