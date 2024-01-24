Alexander Djiku: "Öğleden sonra geldim, kadrodayım"

Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, Afrika Kupası'ndan döner dönmez Başakşehir maçının kadrosuna dahil edildi. Başarılı stoper dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Alexander Djiku: 'Öğleden sonra geldim, kadrodayım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2024 19:22
Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, Afrika Kupası'ndan döner dönmez Başakşehir maçının kadrosuna dahil edildi.

Maç öncesi açıklama yapan başarılı stoper, "Bugün öğleden sonra geldim. Dün akşam hocamızla görüştük. Benden kadroda olmamı istedi. Geri döndüğüm için mutluyum." ifadelerini kullandı.

STOPER BÖLGESİNDEKİ REKABET

Alexander Djiku, "Bana göre güzel bir durum. Sezon başından beri çok sakatlık oldu. Farklı pozisyonların oyuncuları defansta oynadılar. Biz rekabetçi bir ekibiz, takımdaki herkes rekabetçi. Bu takımdaki herkese ihtiyaç var." açıklamasını yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery