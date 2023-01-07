Alex'ten Fenerbahçe paylaşımı!

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile karşı karşıya geleceği derbi maçı öncesi sarı lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza'dan flaş bir paylaşım geldi.
Alex, sosyal medya hesabından Fenerbahçe şükrü Saraçoğlu Stadı'nın görselini paylaşarak, "özledim" ifadesini kullandı.
Brezilyalı efsanenin attığı bu story kısa süre içinde binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
İşte Alex'in paylaşımı!
Alex, sosyal medya hesabından Fenerbahçe şükrü Saraçoğlu Stadı'nın görselini paylaşarak, "özledim" ifadesini kullandı.
Brezilyalı efsanenin attığı bu story kısa süre içinde binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
İşte Alex'in paylaşımı!