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Alex'ten Arda ve Kenan hakkında itiraf

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Alex de Souza, milli oyuncularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı değerlendirdi.

calendar 30 Haziran 2025 15:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Alex'ten Arda ve Kenan hakkında itiraf
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski yıldız futbolcusu Alex de Souza, yarınki maç öncesinde FIFA'ya Arda ve Kenan hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Alex, 20 yaşındaki milli futbolcuların potansiyellerinde övgüyle bahsederek, "Gerçekten hareketli bir maç bekliyorum ve ikisinin de ellerinden gelenin en iyisini yapıp takımlarına mümkün olduğunca yardımcı olmalarını umuyorum." dedi.

Arda Güler'in Fenerbahçe'den Real Madrid'e uzanan başarı hikayesi, performansı ve kendisine benzetilmesi hakkında da konuşan Alex, "Fenerbahçe'deki zamanımı takip eden Türkiye'deki genç bir çocuktu. Hala çok genç, bu yüzden muhtemelen oyununu adapte edecek ve gelişirken çok şey öğrenecek. Aramızdaki gerçek benzerlik, orta sahada oynaması ve sol ayaklı olması. Ancak her oyuncunun kendine özgü bir oyun tarzı var; benim de vardı ve onun da var. Bence benzerlikler esas olarak onun bir orta saha oyuncusu olmasından kaynaklanıyor, ancak benden farklı niteliklere sahip." şeklinde konuştu.


Kenan Yıldız ve Arda Güler'in yükselişinden çok önce, Türkiye'nin kaliteli orta saha oyuncuları yetiştirme konusunda bir üne kavuştuğunu ve Kulüpler Dünya Kupası'nda da Inter'de Hakan Çalhanoğlu ve Benfica'da Orkun Kökçü tarafından temsil edildiği belirten Alex, şunları söyledi:

"Türk futbolu her zaman bu özelliklere sahip oyunculara sahip olmuştur. Orada oynadığımda, iki sol ayaklı orta saha oyuncusu vardı; Sergen Yalçın ve Tümer Metin. İkisi de iyi oyunculardı ve Türk taraftarlarının ve ligin sevdiği stile sahipti. Ve şimdi Türk futbolu, çok yetenekli olan bu ikisine (Arda ve Kenan) sahip."


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