Alex Oxlade-Chamberlain'den geleceği için mesaj!

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kulüp bulamayan Alex Oxlade-Chamberlain, yeni kulüp arayışlarına devam ediyor.
Eski takımı Arsenal'in U21 takımı ile antrenmanlara başlayan Chamberlain, geleceğiyle ilgili konuştu ve bir İngiliz takımına imza atmak istediğini söyledi.
"BU KEZ DURUM FARKLI"
İngiliz futbolcu, "Benim için farklı bir durum. Liverpool'dan ayrıldığımda da böyle bir durum yaşamıştım ve serbest oyuncuydum. Bir veya iki ay bu durumdaydım, sonra sezon başladı ve Türkiye'de, sanırım 14 Ağustos'ta sözleşme imzaladım. Yani çok uzun sürmemişti, şu andaki durumla aynı değil. Şu anda sezon devam ediyor. Bu, bir şeyleri kaçırıyormuşsunuz gibi hissettiğiniz ve oynamak istediğiniz o garip bekleme süresi, yani durum farklı." dedi.
"SEÇİCİ DAVRANMAK GEREKİYOR"
Sözlerine devam eden 32 yaşındaki futbolcu, "Bazı tekliflere hayır dedim, çünkü artık işin içinde aile var, çocuklar var. Daha seçici davranman gerekiyor. Teklifler geldi ama çoğu Avrupa'dandı, evden uzaktı. Ben iki yıl boyunca yurt dışında oynadım ve aile açısından bunun zor olduğunu fark ettim. Oğlumu, eşimi, annemi babamı 6-8 hafta boyunca hiç göremiyordum. Bu gerçekten zordu. Bu yüzden bir daha bunu yaşamak istemediğimi biliyordum. İngiltere'ye dönmek istiyorum. Şimdi burada ya da aileme yakın bir yerde doğru fırsatın ortaya çıkmasını bekliyorum. Çocuğunuz olduğunda işler değişiyor; artık her şey sadece seninle ve futbolla ilgili olmuyor. Aileye de uyması gerekiyor." sözlerini sarf etti.
Beşiktaş'ta iki sezon kalan Chamberlain, 50 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
