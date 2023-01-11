Alex Moreno, Aston Villa'da

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, İspanya'nın Real Betis takımından sol bek Alex Moreno'yu kadrosuna kattı.
Aston Villa Kulübü, 29 yaşındaki İspanyol futbolcuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında, transferin 15 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
Kariyerinde Mallorca, Rayo Vallecano ve Elche gibi takımlarda oynayan Moreno, 2019'da Real Betis'e transfer oldu. Moreno, Real Betis formasıyla 122 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.
Aston Villa Kulübü, 29 yaşındaki İspanyol futbolcuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında, transferin 15 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
Kariyerinde Mallorca, Rayo Vallecano ve Elche gibi takımlarda oynayan Moreno, 2019'da Real Betis'e transfer oldu. Moreno, Real Betis formasıyla 122 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.
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