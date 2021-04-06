Alex de Souza antrenörlük kariyerine resmen başladı

Alex de Souza, aktf futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra antrenörlük kariyerine resmen başladı.



Sao Paulo'nun U20 takımının sorumluluğuna getirilen Alex, düzenlenen imza töreninde konuştu. Brezilyalı isim açıklamasında, "Muhteşem bir kulübe geldim ve buranın nasıl bir yer olduğunu bilen herkes benim çılgınca bir şey yapmadığımı görecek" sözlerini kullandı.



İlk hedefinin Sao Paulo A Takımına başarılı futbolcular yetiştirmek olduğunu söyleyen Alex, hocalık kariyerine başlamak için doğru adreste olduğunu dile getirdi.



