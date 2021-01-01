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Alen Smailagic, en az dört hafta yok

Golden State Warriors'ın uzun forveti Alen Smailagic'in, menisküs ameliyatından ötürü en az dört hafta parkelerden uzak olacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın uzun forveti Alen Smailagic'in, menisküs ameliyatından ötürü en az dört hafta parkelerden uzak olacağı bildirildi.

Ekip, sağ bacağındaki küçük menisküs yırtığı nedeniyle normal sezonun ilk altı maçında forma giymeyen Smailagic'in başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.

Smailagic'in rehabilitasyona hemen başlayacağı ve yaklaşık dört hafta içinde yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

20 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Warriors ile 14 normal sezon maçında forma giymiş ve 9.9 dakikada 4.2 sayı ve 1.9 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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