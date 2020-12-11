Alanyaspor'da Çağdaş Atan'a Beşiktaş müjdesi

Tahkim Kurulu tarafından cezası 1 maça indirilen Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş maçında kulübede olabilecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor'da Çağdaş Atan'a Beşiktaş müjdesi
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11 Aralık 2020 16:07
Tahkim Kurulu, Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile ilgili kararını verdi.

Kurul, 2 maç ceza verilen Çağdaş Atan'ın cezasının 1 maça indirildiğini açıkladı. Cezasını hafta içinde Göztepe ile oynadıkları erteleme maçında çeken genç teknik adam, Beşiktaş ile oynayacakları mücadelede kulübede olabilecek.

Beşiktaş, 13 Aralık Pazar 19:00'da deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

İŞTE TAHKİM KURULU'NUN AÇIKLAMASI

Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği'nin antrenörü Çağdaş Atan'ın rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00TL para cezasının; olayın oluş şekli dikkate alınarak takdiren indirilmek suretiyle, 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500,00TL para cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.



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