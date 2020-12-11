Alanyaspor'da Çağdaş Atan'a Beşiktaş müjdesi

Tahkim Kurulu, Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile ilgili kararını verdi.



Kurul, 2 maç ceza verilen Çağdaş Atan'ın cezasının 1 maça indirildiğini açıkladı. Cezasını hafta içinde Göztepe ile oynadıkları erteleme maçında çeken genç teknik adam, Beşiktaş ile oynayacakları mücadelede kulübede olabilecek.



Beşiktaş, 13 Aralık Pazar 19:00'da deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.



İŞTE TAHKİM KURULU'NUN AÇIKLAMASI



Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği'nin antrenörü Çağdaş Atan'ın rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00TL para cezasının; olayın oluş şekli dikkate alınarak takdiren indirilmek suretiyle, 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500,00TL para cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.



