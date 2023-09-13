Alanyaspor'un yeni transferine men cezası!

Alanyaspor'un 3 Temmuz'da Santos'tan renklerine bağladığı Eduardo Bauermann'ın sözleşmesini daha önce yapılan protokol kapsamında feshetmesinin ardındaki sebep ortaya çıktı.29 Ağustos'a kadar lisansını çıkarmayan turuncu-yeşillilerin, Brezilyalı futbolcunun daha önce Brezilya'da aldığı men cezasının FIFA tarafından tüm dünyada uygulanma kararının çıkmasının ardından sözleşmeyi fesih ettiği öğrenildi.5 Kasım 2022'de Santos ile Avai arasında oynanan karşılaşmada bilerek sarı kart gördüğü ve bunun karşılığında da 10 bin dolar kazandığı iddia edilen Brezilyalı futbolcu, bahis şikesi yaptığı gerekçesiyle Brezilya Futbol Federasyonu tarafından 360 gün futboldan men cezası verildi. Aldığı cezanın ardından Alanyaspor ile anlaşan 27 yaşındaki futbolcunun Brezilya'da geçerli olan cezası, FIFA tarafından tüm dünyayı kapsayacak şekilde genişletti. Yaşanan gelişmelerin ardından da Alanyaspor, futbolcu ile yollarını ayırdı.Alanyaspor'la Temmuz ayında sözleşme imzalayan Bauermann'ın lisansı 29 Ağustos tarihine kadar çıkartılamamış ve ilk 3 hafta forma giyememişti. Lisansı çıktıktan sonra Pendikspor'la oynanan maçta yedek kulübesinde yer alan Bauermann mücadeleyi süre alamadan tamamladı. [Antalya Lider Gazete]