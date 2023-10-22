Alanyaspor, Trabzonspor'a kaybetmiyor!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor'un, iki ekip arasındaki rekabette rakibine üstünlüğü bulunuyor.



Süper Lig'de Trabzonspor ile daha önce 14 kez karşı karşıya gelen turuncu-yeşilli ekip, 6 galibiyet alırken 4 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.



Alanyaspor, söz konusu karşılaşmalarda bordo-mavililere 24 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.



İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyet ve mağlubiyetler geçen sezon yaşandı. Alanyaspor geçen sezon Trabzonspor ile evinde oynadığı karşılaşmayı 5-0 kazandı, deplasmanda ise rakibine 5-1 mağlup oldu.



İki ekip, Türkiye Kupası'nda ise bir kez karşılaştı. 2020 yılındaki finalde Trabzonspor, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı havaya kaldırdı.



Süper Lig'de 2 galibiyeti bulunuyor



Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.



Akdeniz ekibi, ligdeki iki galibiyetini de evinde aldı.



Ligin ilk haftasında RAMS Başakşehir'i 2-0 ve 8. haftada konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Alanyaspor, ilk mağlubiyetini de ligin 6. haftasında evine oynadığı Fenerbahçe maçında 1-0'lık sonuçla yaşadı.



Sezonun ikinci yenilgisini 7. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile yaptığı maçta 4-0'lık skorla yaşayan turuncu-yeşilli ekip, 4 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.



Alanyaspor, ligin 2. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda ve 3. haftada evinde Atakaş Hatayspor ile 0-0, 4. haftada Pendikspor ile deplasmanda 1-1 ve 5. haftada da ağırladığı Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.



Bu sezon ligde topladığı 10 puanla 11. durumda bulunan Akdeniz ekibi, geçen sezon da ligde çıktığı ilk 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamış, 11. sırada yer almıştı.



Oynadığı 8 karşılaşmada rakip fileleri 8 kez havalandıran Alanyaspor, kalesinde ise 10 gol gördü.



Süper Lig'de 8 sezondur yer alan Alanyaspor'un bu sezonki 8 golünün 3'ünü Novais, 2'sini Eduardo kaydetti, Augusto, Oğuz Aydın ve Cordova da birer golle takımına katkı sağladı.



