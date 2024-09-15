Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçında Alanyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor ile Rıza Çalımbay yönetiminde ilk maçına çıkan Hatayspor, karşılaşmada zaman zaman tehlikeli pozisyonlar ürettiler. Ancak iki takım da gol bulamadı.



Hatayspor'un Beşiktaş'tan transferi Vincent Aboubakar, maçın 59. dakikasında oyuna dahil oldu ve yeni takımının formasıyla ilk kez mücadele etti.



Bu beraberliğin ardından Alanyaspor 3, Hatayspor 2 puana ulaştı.



Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Hatayspor, Bodrum FK'yı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

21. dakikada Hatayspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Görkem Sağlam topu ceza sahası içerisine gönderdi. Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran, Strandberg'e gelmeden yumrukla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

29. dakikada Görkem Sağlam'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Calvo'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

43. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında topla ceza sahasına giren Fernandes şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla üstten dışarı gitti.





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