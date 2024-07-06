Alanyaspor'dan Portekiz'e transfer!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha Joao Novais ile yollar ayrıldı.



Joao Novais, Portekiz ekibi Rio Ave ile anlaşma sağladı.



2026'YA KADAR SÖZLEŞME İMZALADI



Rio Ave, Portekizli orta saha ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu için ödenen bonservis bedeli açıklanmadı.









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