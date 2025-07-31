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Alanyaspor'da yolcu: Cordova

Alanyaspor, Venezualılı golcüsü Sergio Cordova'nın İsviçre Süper Lig ekiplerinden Young Boys'a transfer olduğunu açıkladı.

calendar 31 Temmuz 2025 01:20
Haber: AA, Fotoğraf: alanyaspor.org.tr
Alanyaspor'da yolcu: Cordova
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Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Venezuelalı forvet Sergio Cordova'nın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Venezuelalı forvet oyuncumuz Sergio Cordova'nın İsviçre Süper Lig ekiplerinden BSC Young Boys'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Cordova'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Venezuelalı golcü, 2023 yazında MLS ekiplerinden Vancouver'de Alanyaspor'a transfer olmuştu.

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