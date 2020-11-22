Alanya derbiyi kazandı, liderliğini sürdürdü

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Antalya derbisinin kazananı 2-0'lık skorla Alanyaspor oldu.



Alanyaspor'un golleri 55. dakikada Salih Uçan ve 84. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi.



Antalyaspor'da Hakan Özmert, 68. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



YENİLGİSİZ LİDER DURUMDA



Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, puanını 20'ye çıkardı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Antalyaspor ise 9 puanda kaldı ve 16. sırada yer aldı.



Alanyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise aynı haftada deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada Davidson'un kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışından vurduğu şutta meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

33. dakikada sol kanattan çizgiye inen Amilton topu Gökdeniz'e bıraktı. Gökdeniz'in pasıyla penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Podolski'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

34. dakikada Mert Yılmaz'ın pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Sidney Sam'in sert vuruşunda kaleci Marafona, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

43. dakikada Salih Uçan'ın korner vuruşundan yaptığı ortada kale önünde iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunda top, üst direğe çarparak auta gitti.

45. dakikada Antalyasporlu Veysel Sarı'nın müdahalesiyle Babacar'ın yerde kalması üzerine hakem Özgür Yankaya, penaltı noktasını gösterdi. Yankaya, VAR incelemesi sonucu penaltı kararını iptal etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



55. dakikada Bakesetas'ın sağ kanattan ortasında Efecan'ın dokunduğu top Salih Uçan'ın önünde kaldı. Salih'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0

76. dakikada Nuri Şahin'in ortasında ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda iyi yükselen Naldo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

84. dakikada çalımlarda ceza sahasına girerek kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan Berkan Kutlu'nun vuruşunda top filelere gitti: 2-0



Stat: Antalya



Hakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Cem Özbay



Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Naldo, Kudriashov, Veysel Sarı, Mert Yılmaz, Hakan Özmert, Nuri Şahin (Dk. 90 Ufuk Akyol), Sidney Sam (Dk. 46 Eren Albayrak), Amilton (Dk. 88 Mevlüt Han Ekelik), Podolski, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 78 Omar İmeri)



Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 75 Berkan Mutlu), Salih Uçan, Efecan Karaca (Dk. 90 Fatih Aksoy), Davidson (Dk. 86 Mustafa Pektemek), Bakasetas (Dk. 86 Efkan Bekiroğlu), Babacar (Dk. 74 Adam Bareiro)



Goller: Dk. 55 Salih Uçan, Dk. 84 Berkan Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 24 Naldo, Dk. 67 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 69 Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 81 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)



Kırmızı kart: Dk. 67 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)







