Alanya Belediyespor, seride durumu 1-1'e getirdi!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 etabı ikinci maçında On Hotels Alanya Belediyespor, sahasında Altekma'yı 3-1 yendi ve seride durumu 1-1'e getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Alanya Belediyespor, seride durumu 1-1'e getirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Nisan 2025 22:00
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 etabı ikinci maçında On Hotels Alanya Belediyespor, sahasında Altekma'yı 3-1 yendi.

Antalya ekibi, bu sonuçla seride 1-1 eşitliği yakaladı.

İki galibiyete ulaşan takımın sezonu 5. sırada bitireceği serinin üçüncü ve son maçı, 20 Nisan Pazar günü İzmir'de oynanacak.

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Tuncay Kandemir, Sevilay Gezer Boyacı

On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Bardia Saadat, Ahmetcan Büyükgöz, Halit Kurtuluş (Burak Çevik, Ahmet Karataş, İrfan Çetinkaya, Fatih Yörümez)

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Suarez, Bahov (Hüseyin Şahin, Dünya Kandemir, Eray Kursav, Zilic, Mehmet Boğaçhan Zambak, Özgür Karababa)

Setler: 25-13, 25-23, 22-25, 25-21

Süre: 118 dakika (24, 34, 30, 30 )

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery