Alan Shearer: 'Kane alınsaydı, Haaland'a ihtiyaç kalmazdı'

İngiliz eski milli futbolcu Alan Shearer, Erling Haaland ve Harry Kane ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İngiliz eski yıldız oyuncu, Harry Kane'in Manchester City formasıyla Erling Haaland kadar etkili olabileceğini söyledi.
Atletic'e konuşan Shearer, "Pep Guardiola geçen sezon istediğini alsaydı ve Harry Kane ile anlaşsaydı her şey çok farklı olabilirdi. Haaland'a ihtiyaç kalmazdı. Onun bu inanılmaz gollerini başka takımda izliyorduk." dedi.
Efsane oyuncu ayrıca, "Manchester City kadrosu bir forvet için rüyalar ülkesi. Kane bu kadronun içinde olsaydı Erling kadar gol atardı. Her zaman söylerim, bu takımdaki bir forvetin en az 40 gol atması gerekir. Ve Haaland bu formunu sürdürürse bundan daha fazlasını atacaktır." ifadelerini kullandı.
İngiliz eski yıldız oyuncu, Harry Kane'in Manchester City formasıyla Erling Haaland kadar etkili olabileceğini söyledi.
Atletic'e konuşan Shearer, "Pep Guardiola geçen sezon istediğini alsaydı ve Harry Kane ile anlaşsaydı her şey çok farklı olabilirdi. Haaland'a ihtiyaç kalmazdı. Onun bu inanılmaz gollerini başka takımda izliyorduk." dedi.
Efsane oyuncu ayrıca, "Manchester City kadrosu bir forvet için rüyalar ülkesi. Kane bu kadronun içinde olsaydı Erling kadar gol atardı. Her zaman söylerim, bu takımdaki bir forvetin en az 40 gol atması gerekir. Ve Haaland bu formunu sürdürürse bundan daha fazlasını atacaktır." ifadelerini kullandı.
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