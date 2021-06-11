Beşiktaş'ın şampiyonluğuna 17 asist ve 8 golle katkı yapan Rachid Ghezzal, kariyerinde en özel sezonunun ardından "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum, kulüplerin anlaşmasını bekliyorum" derken, flaş bir gelişme yaşandı.



Önce Anderson Talisca'yı ardından Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, bu kez Rachid Ghezzal için harekete geçti.



"AL NASSR ÖN ANLAŞMA YAPTI!"



Suudi Arabistan basını, Al Nassr yöneticilerinin, Cezayirli Rachid Ghezzal için Leicester City ile görüşmelere başladığını duyurdu. Haberde, Al Nassr'ın Rachid Ghezzal'ın transferi için Leicester City ile ön anlaşma yaptığı belirtildi.



SON KARARI RACHID GHEZZAL VERECEK



29 yaşındaki Rachid Ghezzal'ın Leicester City ile yapacağı görüşmenin ardından geleceği hakkında karar vermesi beklenirken, Beşiktaş henüz Cezayirli için yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç alamadı.



