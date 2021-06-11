"Al Nassr, Rachid Ghezzal için ön anlaşma yaptı!"

Beşiktaş Yönetimi, Rachid Ghezzal'ı gelecek sezon da kadroda tutmanın planlarını yaparken, Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Al Nassr'dan flaş bir hamle geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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'Al Nassr, Rachid Ghezzal için ön anlaşma yaptı!'
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11 Haziran 2021 19:55
Beşiktaş'ın şampiyonluğuna 17 asist ve 8 golle katkı yapan Rachid Ghezzal, kariyerinde en özel sezonunun ardından "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum, kulüplerin anlaşmasını bekliyorum" derken, flaş bir gelişme yaşandı.

Önce Anderson Talisca'yı ardından Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, bu kez Rachid Ghezzal için harekete geçti.

"AL NASSR ÖN ANLAŞMA YAPTI!"

Suudi Arabistan basını, Al Nassr yöneticilerinin, Cezayirli Rachid Ghezzal için Leicester City ile görüşmelere başladığını duyurdu. Haberde, Al Nassr'ın Rachid Ghezzal'ın transferi için Leicester City ile ön anlaşma yaptığı belirtildi.

SON KARARI RACHID GHEZZAL VERECEK

29 yaşındaki Rachid Ghezzal'ın Leicester City ile yapacağı görüşmenin ardından geleceği hakkında karar vermesi beklenirken, Beşiktaş henüz Cezayirli için yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç alamadı.


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