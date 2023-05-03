Al Nassr'da Aboubakar pişmanlığı

Suudi basını, Al Nassr'ın Vincent Aboubakar pişmanlığını gündeme taşındı.

, Fotoğraf; AA
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Al Nassr'da Aboubakar pişmanlığı
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03 Mayıs 2023 12:40
Vincent Aboubakar
Vincent Aboubakar
Beşiktaş
21 Ocak'ta Al Nassr'dan bedelsiz transfer olan Vincent Aboubakar, 12 lig maçında 8 gol ve 1 asiste imza attı. Performansıyla dikkat çeken golcü için Suudi basını Al Nasr'ın pişmanlığını vurguladı.

Yapılan haberde, "Al Nassr, Cristiano Ronaldo yüzünden Vincent Aboubakar'ı adeta kovarak gönderdi. Ancak son duruma baktığımızda bu işten karlı çıkan Beşiktaş oldu. Aboubakar gollerini atıp, kocaman gülümsüyor. Ronaldo ise Al Nassr'da acı çekiyor." ifadeleri kullanıldı.

"GERÇEKTEN İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Ayrıca Suudi basını, Al Nassr taraftarlarının görüşlerine yer verdi. S.Arabistan taraftarları, Aboubakar'ın G.Saray'a attığı golün videosunu paylaşarak, "Bu adam kısa süre önce bizim futbolcumuzdu. Takımdan yanlış adam gönderildi. Ronaldo ile birlikte Aboubakar da kalabilirdi. Yönetim büyük bir hata yaptı. Aboubakar gibi bir futbolcuyu üstelik bedava gönderdik. Gerçekten inanılır gibi değil. Yönetim hatalı." yorumları yapıldı

RONALDO ÇOK MUTSUZ

Cristiano Ronaldo ise Suudi Arabistan Ligi'nde 12 karşılaşmada 12 gol atmasına rağmen takım, istenilen hedeflere ulaşamadı. Aboubakar'ın oyun tarzı açısından geriye gelip top alma özelliğini de ön plana çıkaran Al Nassr taraftarları, "Mesele sadece gol atmak değil. Oyunun içinde ne kadar olabiliyorsunuz" tarzında yorumlar da yaptı. Bütün bunlar yaşanırken El Nacional'in haberine göre Cristiano Ronaldo, Al Nassr'dan ayrılmak istiyor. Portekizli çok mutsuz. 

 
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