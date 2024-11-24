Al Ittihad, sahasında seriyi bozmadı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. hafta maçında Al Ittihad, sahasında Al Fateh'i 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Al Ittihad, sahasında seriyi bozmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Kasım 2024 22:34
Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Al Ittihad, sahasında Al Fateh ile karşı karşıya geldi. Prince Abdullah al Faisal Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip Al Ittihad, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Al Ittihad'a galibiyeti getiren golleri 58'de Fabinho ile 90'da Houssem Aouar kaydetti. 

Al Ittihad, bu galibiyetin ardından puanını 30 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Al Fateh, 5 puanda kaldı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Ittihad, Al Ettifaq deplasmanına gidecek. Al Fateh, Al Riyadh'ı ağırlayacak.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery