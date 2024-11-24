Al Ittihad, sahasında seriyi bozmadı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Al Ittihad, sahasında Al Fateh ile karşı karşıya geldi. Prince Abdullah al Faisal Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip Al Ittihad, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Al Ittihad'a galibiyeti getiren golleri 58'de Fabinho ile 90'da Houssem Aouar kaydetti.
Al Ittihad, bu galibiyetin ardından puanını 30 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Al Fateh, 5 puanda kaldı.
Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Ittihad, Al Ettifaq deplasmanına gidecek. Al Fateh, Al Riyadh'ı ağırlayacak.
Al Ittihad'a galibiyeti getiren golleri 58'de Fabinho ile 90'da Houssem Aouar kaydetti.
Al Ittihad, bu galibiyetin ardından puanını 30 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Al Fateh, 5 puanda kaldı.
Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Ittihad, Al Ettifaq deplasmanına gidecek. Al Fateh, Al Riyadh'ı ağırlayacak.