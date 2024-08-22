NBA'in eski oyuncusu ve koçu Al Attles'ın 87 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.



1975 yılının NBA şampiyonu Golden State Warriors'ı çalıştıran ve organizasyonda oyuncu, genel menajer ve en son takım elçisi olarak altmış yıldan fazla görev alan Hall of Fame üyesi Attles, hayata gözlerini yumdu.



Warriors ekibi, Attles'ın geçtiğimiz Salı günü East Bay'deki evinde ailesiyle birlikteyken vefat ettiğini duyurdu.



Fiziksel oyun tarzı nedeniyle "Yıkıcı" lakabını kazanmış olan Attles, 1960 NBA Draftı'nın beşinci turunda kendisini seçen Warriors'tan kariyeri boyunca hiç ayrılmayarak, lig tarihinde bir kişinin tek bir takımda geçirdiği en uzun dönemi geçirmiş oldu.



Attles, Warriors için 11 sezon forma giyerek 711 normal sezon maçında 8.9 sayı, 3.5 asist ve 3.5 ribaund ortalamaları kaydetti.





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