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Akhisarspor - Galatasaray maçında tartışmalı penaltı, Muslera'dan hareket

Akhisarspor - Galatasaray maçında hakem Ali Palabıyık tartışmalı bir penaltı kararına imza attı. Penaltı kaçtı, Muslera'nın hareketi sosyal medyaya damga vurdu.

Kaynak: Sporx.com
Akhisarspor - Galatasaray maçında tartışmalı penaltı, Muslera'dan hareket
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06 Mayıs 2018 19:44
Galatasaray'ın Akhisarspor ile oynadığı mücadelede tartışmalı bir penaltı pozisyonu yaşandı, ardından yaşananlar da dikkat çekti.

30. dakikada Galatasaray ceza alanında oluşan karambolde ara pasa hareketlenen Muğdat'tan önce Muslera topu kesti. Devamında topu alan Seleznyov, Muslera'nın hareketinin ardından yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına Soner Aydoğdu geldi, yaptığı vuruşta top üstten auta gitti. Penaltı kararına uzun süre itiraz eden Muslera, bu vuruşun ardından "Yukarıda Allah var" imasında bulunarak, ellerini yukarı kaldırdı.

RIDVAN DİLMEN: "BÖYLE PENALTI OLMAZ"

Rıdvan Dilmen pozisyonla ilgili, "Böyle penaltı falan olmaz. Eğer düdük çalacaksa, Muslera'nın lehine faul çalması lazım. Devamında da bir darbe görmedim." yorumunu yaptı.



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