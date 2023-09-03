Hollanda Eredivisie'nin 4. haftasında Danny Bujis'in yönetimindeki Fortuna Sittard ile Maurice Steijn'in ekibi Ajax karşı karşıya geldi.



Fortuna Sittard Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlik ile tamamlanırken, ev sahibi Fortuna Sittard'da Tijjani Noslin 10. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.



Fortuna Sittard'da maça yedek kulübesinde başlayan Oğuzhan Özyakup 88. dakikada oyuna dahil olurken, Ajax'ta Ahmetcan Kaplan diz sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.



Bu sonuçla birlikte Fortuna Sittard 6 puana ulaşırken, Ajax 5 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki haftasında Fortuna Sittard evinde Volendam'ı konuk ederken, Ajax deplasmanda Twente ile karşılaşacak.



