AJ Griffin, henüz 21 yaşında emekli olmayı düşünüyor!

Houston Rockets forveti AJ Griffin'in basketboldan emekli olmayı ciddi olarak düşündüğü bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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AJ Griffin, henüz 21 yaşında emekli olmayı düşünüyor!
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13 Eylül 2024 12:21
Son güncelleme 13 Eylül 2024 12:29
Houston Rockets forveti AJ Griffin'in basketboldan emekli olmayı ciddi olarak düşündüğü bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania ve Kelly Iko ikilisi, Griffin ve Rockets'ın bu sürece birlikte hazırlandıklarını belirtti.

Rockets'ın bu yaz Atlanta Hawks'tan üç takımlı bir anlaşmayla kadrosuna kattığı Griffin, Yaz Ligi kadrosunda beş maçta oynamış ve 11,6 sayı, üç ribaund ve 1,2 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

Griffin, profesyonel kariyerinin ilk iki sezonunu Hawks'ta geçirmiş ve %39 üçlük isabetiyle 8,9 sayı ortalaması kaydetmişti.

Ancak 21 yaşındaki oyuncu, ikinci sezonunda rotasyondan hızla düşmüş ve koç kararıyla birkaç maçta hiç forma giyememişti.

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