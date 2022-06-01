Ahmetcan Kaplan'a Avrupa'dan teklif yağıyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bein Sports'a verdiği röportajda gelen transfer tekliflerini açıkladı, yakın dönem için, "dedi.Genç stoperin, Avrupa'nın 2 önemli Avrupa ekibinin yakın takibe aldığı bildirildi. 19 yaşındaki genç futbolcuyu Fransız takımlarındanve Almanya ekiplerindenistediği öğrenildi.Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Ahmetcan'ın ayrılmasına izin vermeyeceği ifade edildi. Bilindiği gibi, Süper Lig statüsünde, 2001 doğumlu bir futbolcunun ilk 11'de bulunması zorunlu bulunuyor. Bordo-mavili ekipte de bu konuda favori olarak Ahmetcan gösteriliyor. Genç savunmacı, geçen sezon Trabzonspor'da 13 lig maçına çıkarken, 1 asist yaptı.Ağaoğlu, transfer konusundaki en büyük pişmanlığını da Abdülkadir Ömür olarak belirtti. Bordo-mavililerin başkanı, "yorumunu yaptı.Trabzonspor Başkanı ayrıca, Siopis ve Bakasetas için nabız yoklayanların bulunduğunu dile getirdi.