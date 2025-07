Ahmet Taşçı, 'ahlı kemer' için başpehlivan Zeybek'e helallik verdi

- "İyi motive olursa, süreci iyi yürütürse kemeri alma şansı yüksek"

Yağlı güreşin efsane ismi, tüm pehlivanların hayalini kurduğu altın kemerin 2 kez sürekli sahibi Ahmet Taşçı, güreşseverler arasındaolarak adlandırılan altın kemer için son 2 yılın Kırkpınar başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'e helallik verdiğini söyledi.Kırkpınar'da 3 kez art arda başpehlivanlığa ulaşan güreşçinin sürekli sahibi olabildiği altın kemere 2 kez (1990-1991-1992 ve 1995-1996-1997) ulaşan 66 yaşındaki Taşçı, bu yıl kemer senesindeki Yusuf Can Zeybek'in yanı sıra Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil ve Erkan Taş'ın da aralarında bulunduğu 12 başpehlivanıfavori olarak görüyor.2001'de üçüncü kez daimi kemeri kazanmaya yakın olduğu güreşte, hakemlere sinirlenip rakibi Vedat Ergin'in elini kaldırmasıyla müsabakayı kaybeden Taşçı, güreşseverler arasında "ahlı" kemer olarak isimlendirilen kemer için son 2 yılın Kırkpınar şampiyonu Zeybek'e helallik verdiğini anlattı.Ahmet Taşçı, AA muhabirine, Kırkpınar öncesi Yusuf Can Zeybek, Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil ve Erkan Taş'ın da aralarında bulunduğu 10-12 başpehlivanın iyi durumda olduğunu, Zeybek'i bu sene zorlu mücadelelerin beklediğini söyledi.Taşçı, kendisini Kırkpınar'a saklayan, diğer güreşlerde çok mücadele etmeyen başpehlivanın Edirne'de zahmet çekebileceğine değinerek,diye konuştu.Vedat Ergin'le 2001'de mücadele ettiği Kırkpınar finalinde hakkının yendiğini savunan Taşçı, şöyle devam etti:Taşçı, güreşseverler arasında gücü, kuvvetiyle ilgili anlatılan hikayesine ilişkin ise şunları söyledi: