Ahmet Nur Çebi: 'Maçların adil yönetildiği süreç yaşayalım'

Beşiktaş Kulübü'nün organize ettiği geleneksel iftar yemeği spor, iş, sanat ve siyaset dünyasını bir araya getirdi.



Vodafone Park'ta gerçekleştirilen iftar yemeğine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve diğer kulüp temsilcileri de katıldı.



Yemekte kısa bir konuşma yapan Ahmet Nur Çebi, "Ramazan önemli bir aydır. İslam alemi için bizler için, kardeşliğin, birlikteliğin daha da arttığı zaman dilimidir. Senede bir aydır ama doya doya yaşarsak kıymetini anlayabileceğimiz bir aydır. İftar sofraları, dostluklar ve sohbetler her birimizin 11 ayda çektiği sıkıntıları unutturacak bir aydır." dedi.



Mayıs ayının ilginç bir ay olacağını vurgulayan Çebi, "1 Mayıs emekçilerin, alınteri dökenlerin bayramı. Ayın 2'sinde Şeker Bayramı başlıyor. Daha sonra annelerimizin gününü kutluyoruz. En önemlisi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacağız." ifadelerini kullandı.



"UMARIM KISA SÜREDE SON BULUR"



Türk futbolunun zor süreçten geçtiğine dikkati çeken Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu sürecin çok kısa sürede sonuçlandırılacağını umuyorum. Çünkü özellikle sporda futbol çok önemli. Bu süreci yaşarken, insanlar futbolun sağlıklı yönetildiğinden emin olmak istiyorlar. Umarız içinde yaşadığımız sıkıntılar kısa sürede son bulur. Umuyorum maçların adaletli yönetildiği, vicdanın hakim olduğu bir süreç yaşarız. Bunun dışında sporun ne kadar önemli olduğunu, çocuklarımızın büyürken bile spor yapmasını neden arzu ettiğimizi hepimiz iyi biliyoruz. Sağlıklı beyinleri ve vücutları olmasının yanında en önemlisi de kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları için spor önemli. Türk sporunun amatör açılardan da desteklenmesi gerektiğini, her şeyi devletten beklenmemesi gerektiğini ifade etmek istiyorum."



"HER YÖNETİM YAŞIYOR"



Göreve 2,5 sene önce geldiklerini hatırlatan Çebi, "Her yönetim bunu yaşıyor. Geldiğimizde bir önceki dönemin sıkıntılarını teslim alıyoruz. Her kulüp başkanı için aynı temennide bulunmak istiyorum. Umarız bir sonrakine devrederken ferah bir şekilde bunu gerçekleştiririz." değerlendirmesinde bulundu.



"TÜRK FUTBOLUNA ÇOK KATKISI OLACAK"



Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun kabul edildiğine dikkati çeken Çebi, "Çıkan spor yasası var. Bazı yerlerini çok sıkıntılı ve sağlıksız bulsak da genel anlamıyla Türk futboluna çok katkısı olacak yasa olduğunu ifade etmek istiyorum. Bazı aksaklıkların da kısa süre içinde düzeltileceğini ümit ediyorum." diye konuştu.