Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael'e destek!

Başiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Valerien Ismael ve Ceyhun kazancı ile bir toplantı gerçekleştirdi.



A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş Başkanı Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesi Valerien Ismael'e sözleşme uzatmak istediğini söylediği belirtildi.



HER KOŞULDA DESTEK



Ceyhun Kazancı'nın da katıldığı Ümraniye Nevzat Demir Tesislerindeki toplantıda Çebi, Ismael'e her koşulda destek vereceğini söyledi.



Beşiktaş bu sezon Valerien Ismael'in yönetiminde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 16 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü.





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