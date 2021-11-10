Ahmet Bulut: 'Dorukhan için Avrupa'dan 4 teklif vardı'

Beşiktaş'tan ayrılarak Trabzonspor'a transfer olan Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut, Tivibu Spor'a açıklamalar yaptı.



İşte Ahmet Bulut'un açıklamaları:



"Dorukhan Toköz, Beşiktaş'tan para nedeniyle ayrılmadı. Avrupa hedefi vardı. Avrupa'da izleyen kulüpler de vardı. Daha sonra Trabzonspor, hedeflerini ve projesini anlattı. Trabzonspor'da çok mutlu. Fenerbahçe ile hiçbir zaman görüşme olmadı



"AVRUPA'DAN 4 RESMİ TEKLİF VARDI"



"Dorukhan için Avrupa'dan 4 tane resmi teklif vardı. Dorukhan, kabul etseydi İtalya veya İspanya'ya gidebilirdi. Zaten bütün planımız Avrupa üzerine kuruluydu. Aylarca görüştüm. Daha sonra Trabzonspor devreye girdi."



"AVRUPA İÇİN %100 HAZIR OLMADIĞINI HİSSETTİ"



"Dorukhan, sonuçta Avrupa'ya gitseydi euro kazanacaktı. Trabzonspor'un teklifinde biraz fark vardı tabii. Dorukhan, Avrupa için %100 hazır olmadığını hissetti."



"TRABZONSPOR DIŞINDA 2 BÜYÜK İSTEDİ"



"Dorukhan'ı Türkiye'den Trabzonspor dışında isteyen 2 büyük kulüp daha vardı. Avrupa'ya gideceğiz deyip İstanbul'da kalmak olmazdı, o yüzden Trabzonspor'u tercih ettik."





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