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Ahmet Baydar'dan Konyaspor taraftarına: ''Özür dileriz''

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Akhisar Belediyespor Atiker Konyaspor maçı sonrası Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, maçta oynanan kötü oyundan dolayı taraftarlardan özür diledi.

Kaynak: DHA
Ahmet Baydar'dan Konyaspor taraftarına: ''Özür dileriz''
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24 Şubat 2018 17:57
Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynanan kötü oyundan dolayı taraftarlardan özür diledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baydar:
"Cuma akşamı deplasmanda Akhisarspor karşısında oynadığımız kabul edilemez oyundan dolayı tüm taraftarlarımızdan kulübümüz adına özür dileriz. Yönetim kurulumuz pazartesi günü bu gündemle toplanacak olup, gereken tedbirleri ve önlemleri alacaktır. Takımımız Malatya maçında şehrimize yakışan bir mücadele ortaya koyacak ve camiamızın hakettiği oyunu tüm taraftarlarımıza izletecektir" dedi.

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