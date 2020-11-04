Ahmet Ağaoğlu: "Tamer Tuna gündemde değil"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni teknik direktör iddiaları için açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Ahmet Ağaoğlu: 'Tamer Tuna gündemde değil'
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04 Kasım 2020 21:26
Trabzonspor'da yeni teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'a konuştu.  Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Tamer Tuna ile görüşmedik. Gündemimizde yok." dedi.

TRT Spor'un haberine göre, Trabzonspor'un Alanyaspor maçına yeni hocasıyla çıkması bekleniyor. Abdullah Avcı ile yeni bir görüşme gerçekleşti ve büyük oranda anlaşma sağlandı.



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