Ahmed Hassan'dan Mustafa Muhammed yorumu: 'Galatasaray iyi bir adım'

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Ahmed Hassan, Mısır Milli Takımı'na davet edilen Galatasaray'ın golcüsü Mustafa Muhammed ile ilgili konuştu ve çok daha iyi yerlere geleceğini söyledi.



Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a transfer olarak doğru bir karar verdiğini söyleyen eski yıldız, "Mustafa Muhammed harika bir yerde ve teknik direktör Fatih Terim de ondan çok şeyler bekliyor. Mustafa da kulübe girdiği ilk günden itibaren kendini kanıtladı. Galatasaray onun için iyi bir adım oldu. Yeni bir oyuncunun kendisini taraftarlara beğendirmesi zaman alır ancak o bunu kısa sürede başardı. Kendini geliştirdiğinde çok daha büyük kulüplerde oynayabilecek kapasitesi var. Sadece olduğu yerden memnun olmaması, en iyi olmak için savaşması gerekiyor." dedi.



"EN İYİ TEKLİFİ BEŞİKTAŞ YAPTI"



Türkiye'deki transfer hikayesini de anlatan Ahmed Hassan, "Türkiye Ligi'nde Kocaelispor'a gittim ve 2 sezon oynadım. Sonra Denizli ve Gençler'e geçtim. Gençlerbirliği'nde bir sezonda 23 gol birden attım, bir maçta 5 gol attım ve büyük kulüplerden transfer teklifleri bomba gibi yağmaya başladı. Beşiktaş'a gittim çünkü finansal olarak en iyisiydi. Futbolu profesyonel olarak finansal amaçlarla oynuyoruz bu yüzden bu bir ayıp değil. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaktım ve Chelsea ile oynadık, 2-0 yendik, Türkiye'de 8 yıl kalmayı başardım." ifadelerini kullandı.



20036-2006 yılları arasında 3 yıl Beşiktaş forması giyen Ahmed Hassan, Süper Lig'de 193 maça çıktı ve 52 gol, 24 asistlik performans sergiledi.



