Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK'yi ağırlıyor

Trendyol 1. Lig'de Ahlatcı Çorum FK, cumartesi günü Bodrum FK'yi konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK'yi ağırlıyor
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23 Şubat 2024 12:57
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ahlatcı Çorum FK, cumartesi günü sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ayberk Demirbaş yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Bodrum FK karşısında forma giyemeyecek.

Ligde son galibiyetini 19. hafta deplasmanda oynanan Giresunspor maçında alan Çorum ekibi, 4 haftalık galibiyet özlemini Bodrum FK maçında dindirmek istiyor.

Bu sezon ligde çıktığı 23 maçta 10 galibiyet ile 5 beraberlik alarak 35 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, evinde alacağı 3 puanla play-off potasına girmeyi hedefliyor.

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