Ağabey Donnarumma Serie C'ye transfer oldu

Gianluigi Donnarumma'nın Milan'dan ayrılmasının ardından takımın 3. kalecisi ağabeyi Antonio, kırmızı siyahlı kulüple yollarını ayırarak Serie C'den Padova'ya imza attı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; acmilan.com
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Ağabey Donnarumma Serie C'ye transfer oldu
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21 Ağustos 2021 09:07
Gianluigi Donnarumma'nın ağabeyi Antonio, kardeşinin Milan'dan ayrılmasından sonra kendisi de kırmızı siyahlı kulübe veda etti.

Donnarumma'nın PSG'ye imza atması ile takımdan ayrılmak isteyen Antonio, Serie C Ligi ekiplerinden Padova ile anlaştı. Antonio Donnarumma böylelikle bir sezonda Serie A'dan Serie C'den Padova'ya transfer olarak şaşırttı.

Yıllık yaklaşık 1 milyon euro maaşı olan Antonio Donnarumma'nın kardeşi Gianluigi'nin özel talebi üzerine kadroya katıldığı ve olması gerekenden çok daha yüksek bir maaşla 4 yıldır kadroda olduğu konuşuluyordu.

Antonio 4 yılda Milan kalesinde 310 dakika süre aldı ve gol yemedi.


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