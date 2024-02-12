Afrika Kupası'nda şampiyon, Fildişi Sahili

2024 Afrika Uluslar Kupası Finali'nde Fildişi Sahili, Nijerya'yı 2-1 yenerek tarihinde 3. kez şampiyon oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Afrika Kupası'nda şampiyon, Fildişi Sahili
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12 Şubat 2024 01:06
Son güncelleme 12 Şubat 2024 01:48
2024 Afrika Uluslar Kupası Finali'nde Fildişi Sahili, Nijerya'yı 2-1 yenerek tarihinde 3. kez şampiyon oldu.

Ev sahibi olduğu Alassane Outtara Stadyumu'nda oynanan final maçında rakibini ikinci yarıda bulduğu goller ile mağlup eden Fildişi Sahili'nin gollerini 62. dakikada Frank Kessie ve 81. dakikada Sebastian Haller kaydetti.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan finalist Nijerya'nın tek golünü ise 38. dakikada William Troost-Ekong kaydetti.

Fildişi Sahili böylece, 1992 ve 2015 yıllarının ardından üçüncü kez Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa uzandı.

Gaziantep FK forması giyen Max Gradel ile Galatasaray'a transfer olan Serge Aurier, Fildişi Sahili'nde maça ilk 11'de başlarken, Trabzonsporlu Nicolas Pepe yedek bekledi.

Nijerya'da ise Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Paul Onuachu (Trabzonspor), Kenneth Omeruo (Kasımpaşa) ve Ahmed Musa (Sivasspor) forma şansı bulamadı.

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