Afrika Kupası'nda günün sonuçları

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda 2 karşılaşmayla devam edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Afrika Kupası'nda günün sonuçları
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16 Ocak 2024 23:10
Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Burkina Faso, Moritanya'yı, E Grubu'nda da Namibya, Tunus'u 1-0 yendi.

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen futbol turnuvasına, 2 karşılaşmayla devam edildi.

Burkina Faso, Moritanya ile oynadığı maçı, Traore'nin 90+6'ncı dakikada penaltıdan attığı golle kazandı.

Hanesine 3 puan yazdıran Burkina Faso, birer puanı bulunan Cezayir ve Angola'nın önünde D Grubu'nun lideri oldu.

E Grubu'nda ise Namibya, Tunus'u Hotto'nun 88. dakikadaki golüyle mağlup etti.

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