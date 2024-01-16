Afrika Kupası'nda günün sonuçları

Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Burkina Faso, Moritanya'yı, E Grubu'nda da Namibya, Tunus'u 1-0 yendi.



Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen futbol turnuvasına, 2 karşılaşmayla devam edildi.



Burkina Faso, Moritanya ile oynadığı maçı, Traore'nin 90+6'ncı dakikada penaltıdan attığı golle kazandı.



Hanesine 3 puan yazdıran Burkina Faso, birer puanı bulunan Cezayir ve Angola'nın önünde D Grubu'nun lideri oldu.



E Grubu'nda ise Namibya, Tunus'u Hotto'nun 88. dakikadaki golüyle mağlup etti.



