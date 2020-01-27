AEK taraftarı polis aracı yaktı

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren AEK-Olympiakos maçı sırasında ev sahibi ekip taraftarları ile polis arasında arbede yaşandığı, taraftarların, polis aracını ateşe verdiği bildirildi.Yunan medyasına göre, karşılaşmanın ikinci yarısında stadın dışında bulunan AEK taraftarları, polise taş, sopa ve molotof kokteyli ile saldırdı. Polisin de göz yaşartıcı gaz ile karşılık vermesi üzerine gergin anlar yaşandı.Çıkan olaylarda AEK taraftarlarının, bir polis aracını ateşe verdiği belirtildi.Maç başlamadan önce Yunan polisinin, 11 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.