AEK-Pınar Karşıyaka maçı seyircisiz

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son haftasında 21 Aralık Çarşamba günü yapılacak AEK-Pınar Karşıyaka müsabakası, ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.



FIBA Şampiyonlar Ligi'nin açıklamasında, Atina'da 7 Aralık Çarşamba günü yapılan UNAHOTELS Reggio Emilia maçından önce yaşanan olaylar nedeniyle AEK'nin organizasyonda sahasındaki 3 müsabakayı seyircisiz oynayacağı belirtildi.



Cezanın 21 Aralık Çarşamba günü Atina'daki AEK-Pınar Karşıyaka maçıyla uygulanmaya başlanacağı, ayrıca kulübe 10 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.



Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'un liderliğini garantilediği B Grubu'nda Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra AEK ve UNAHOTELS Reggio Emilia'nın play-in'e kalma şansı devam ediyor.





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