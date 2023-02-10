Adnan Polat: 'Elimizden geleni yapacağız'

Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat deprem felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Adnan Polat ise şunları kaydetti: "Türk milletinin başı sağ olsun. Dursun başkana, Galatasaray yönetimine, burada emek veren herkese bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Bu acı günde oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmıyorlar. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Polat Holding olarak şunu gözledik, vatandaşlarımızın hepsi gıda, yiyecek, içecek gönderiliyor ama teknik malzemeye de ihtiyaç var. Bu anlamda Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği olarak 300 tane teknik adamı o bölgeye gönderdik. Orada çalışmayan, kopan kablolara yardım ediyorlar. Şu anda deprem bölgesinde çalışıyorlar. 50 tane konteyner ev gönderiyoruz. 100 tane de şu an Macaristan'da hazırlıyoruz, onlar da gelecek. Tuvalet ihtiyacı var. Mobil tuvalet ile ilgili çalışmalarımız var. Macar devletine ve halkına da teşekkür ediyorum. Onlar da ciddi anlamda yardım ediyorlar. Yunanistan'a teşekkür ediyorum. Ciddi olarak yardım ediyorlar."





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