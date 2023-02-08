Adıyaman'da depremden 59 saat sonra bir kişi enkazdan kurtarıldı

Adıyaman'da depremden 59 saat sonra bir kişi, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adıyaman'da depremden 59 saat sonra bir kişi enkazdan kurtarıldı
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08 Şubat 2023 16:20
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kent merkezindeki Menekşe Apartmanı enkazından seslerin gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde 36 yaşındaki Selahattin Kaya, depremden 59 saat sonra enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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