Adıyaman'da depremden 59 saat sonra bir kişi enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kent merkezindeki Menekşe Apartmanı enkazından seslerin gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmalar neticesinde 36 yaşındaki Selahattin Kaya, depremden 59 saat sonra enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kent merkezindeki Menekşe Apartmanı enkazından seslerin gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmalar neticesinde 36 yaşındaki Selahattin Kaya, depremden 59 saat sonra enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
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