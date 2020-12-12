Adem Büyük: 'Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmek güzel'

Malatyaspor'un Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçta penaltıdan bir gol atan Adem Büyük maçın ardından değerlendirmelerde bılundu.



Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu ifade eden Adem, "Fenerbahçe çok yetenekli, bireysel olarak iyi oyuncuları var. Biz de de var. 3-4 hafta öncesine kadar dağınık bir takımdık. Daha da iyi oluyoruz, olacağız" dedi.



Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmenin güzel bir şey olduğunu vurgulayan Adem, "Penaltı yüzde 50-50! Kaleciyle aynı köşeye vurmayacaksın. Altay iyi kaleci, penaltılarda da iyi. Geçen hafta penaltıyı ve maçı kurtardı. Biz çok iyi hazırlandık bu maça. Geçen 2 haftada kazanacak kadar iyi oynadık. Fenerbahçe'yi burada yenmek de güzel. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Varlıklarını kalbimizde hissediyoruz" şeklinde konuştu.



Erol Bulut ile Malatyaspor'da beraber çalıştıklarının altını çizen Adem, "Erol Hoca ile burada 1.5 sezon çalıştık. Çok iyi bir teknik adam. Daha da iyi olacaktır. Biliyordum hocanın nasıl oynatacağını, neler yapacağını. Anlattım arkadaşlara. Ortak istişare yaparak neler yapacağını biliyorduk. Durdurduk. 3-0 gibi bir skorla yendik. Bildiğimiz için galip gelmek kolay oldu" ifadelerini kullandı.



