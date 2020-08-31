Adanaspor, Fenerbahçe'den 19'luk genci alıyor!

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Fenerbahçe forması giyen Cenk Alptekin'i kadrosuna katmak istiyor. 19 yaşındaki futbolcu için iki kulüp arasında görüşmeler başladı.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Adanaspor, Fenerbahçe'den 19'luk genci alıyor!
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31 Ağustos 2020 10:29
Transfer sezonunun en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürürken gelen teklifleri de değerlendirmeye alıyor.

Sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki genç yıldızı Cenk Alptekin için TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor devreye girdi.

TRT Spor'un haberine göre her iki takım arasında transfer görüşmeleri başladı.

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