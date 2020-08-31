Transfer sezonunun en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürürken gelen teklifleri de değerlendirmeye alıyor.



Sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki genç yıldızı Cenk Alptekin için TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor devreye girdi.



TRT Spor'un haberine göre her iki takım arasında transfer görüşmeleri başladı.



