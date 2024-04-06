italya Serie A'nın 31. haftasında Empoli ile Torino karşı karşıya geldi. Stadio Carlo Castellani'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Empoli 3-2 kazandı.



Empoli, 6. dakikada Nicolo Cambiaghi ile öne geçti. Torino, 60. dakikada Duvan Zapata ile eşitliği sağladı.



Ev sahibini bir kez daha öne geçiren golü 74. dakikada Matteo Cancelleri attı.



Duvan Zapata, 90+1'de tekrar sahneye çıktı ve maça dengeyi getirdi.



Sezonun ilk yarısını Adana Demirspor'da geçiren Mbaye Niang, 90+4'te Empoli'ye galibiyeti getiren golü attı.



4 maçlık mağlubiyet serisine galibiyetle nokta koyan Empoli, puanını 28 yaptı. 4 maçın ardından yenilen Torino ise 44 puanda kaldı.



Empoli, gelecek hafta Lecce'ye konuk olacak. Torino ise sahasında Juventus ile derbi mücadelede karşı karşıya gelecek.





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