Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Göztepe, Adana Demirspor'u ağırladı.



Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Adana Demirspor, 16. dakikada Mario Balotelli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Göztepe, 78. dakikada Rassoul'ün kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.



Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor, puanını 30 yaptı. 4 maçtır kazanamayan Göztepe ise 15 puanla 19. sırada yer aldı.



Adana Demirspor, Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Göztepe ise Antalyaspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Karşılaşmanın 16. dakikasında Adana Demirspor öne geçti. Göztepe kalecisi İrfan Can'ın ceza sahasına çıkıp kafa vuruşuyla uzaklaştırmak istediği topu Bjarnason, Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli'nin güzel vuruşunda top filelere gitti: 1-0.



19. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında Bjarnason'un pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Balotelli'nin şutunda top kaleci İrfan Can'dan döndü. Müsait durumdaki Yunus Akgün'ün kaleye göndermek istediği top, Wilker'ın müdahalesinin ardından kalecide kaldı.



Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



51. dakikada Soner Aydoğdu'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic'in vuruşunda, top üst direğe çarpıp auta gitti.



78. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Adana Demirspor yarı sahasında Obinna topla ilerlediği sırada Stambouli'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak Rassoul'e geldi. Topu kaleci Muric'e vermek isteyen Rassoul'un ters vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1



89. dakikada Obinna'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Yalçın Kayan'ın şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.



90+7. dakikada ceza sahası girişinde topla buluşan Belhanda'nın şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Müsabaka, 1-1 sona erdi.



Stat: Gürsel Aksel



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir



Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic (Dk. 76 Yalçın Kayan), Atınç Nukan, Wilker, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu, Berkan Emir (Dk. 63 Burekovic), Lourency (Dk. 90+4 Ege Özkayımoğlu), Tijanic (Dk. 63 Halil Akbunar), Jahovic (Dk. 63 Cherif Ndiaye)



Adana Demirspor: Muric, Tarık Çamdal (Dk. 71 Rassoul), Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 79 Semih Güler), Kaan Kanak, Yunus Akgün, Gökhan İnler (Dk. 65 Simon Deli), Stambouli, Vargas (Dk. 65 Belhanda), Bjarnason, Balotelli (Dk. 46 Assombalonga)



Goller: Dk. 16 Balotelli (Adana Demirspor), Dk. 78 Rassoul (Kendi kalesine) (Göztepe)



Sarı kartlar: Dk. 11 Lourency, Dk. 40 Branko Katic (Kaleci antrenörü), Dk. 50 Arslanagic (Göztepe), Dk. 20 Gökhan İnler, Dk. 40 Gökhan Göktürk (Sportif direktör) (Adana Demirspor)





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